У Костянтинівці на Донеччині зупинили роботу Пенсійного фонду через безпекову ситуацію
Через погіршення безпекової ситуації в регіоні та евакуацію працівників у Костянтинівці Донецької області зупинили роботу Пенсійного фонду
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів", - йдеться у повідомленні.
Відтепер жителі Костянтинівки можуть отримати послуги в будь-якому з сервісних центрів, які продовжують роботу в області:
- Краматорськ, вул. Південна, 21
- Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40
- Слов’янськ, пл. Соборна, 3
- Лиман, вул. Незалежності, 46
- Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3
- Олександрівка, вул. Самарська, 5
Крім цього, отримати послуги можна дистанційно через гарячі лінії, вебпортал або мобільний застосунок "Пенсійний фонд".
"Вкотре наголошую, що залишатися в Костянтинівці й на всій території Донеччини небезпечно! Бережіть себе - евакуюйтесь!" - додав Філашкін.
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12 вересня стало відомо, що російський ворог перебив водопостачання до Покровська Донецької області. Через атаку не працює модульна фільтрувальна станція, відновити її роботу наразі неможливо.
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