РФ перебила водопостачання до Покровська, відновлення неможливе: ОВА закликає виїжджати

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо", - заявив він.

Зазначається, що в регіоні вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ - 250 свердловин біля багатоповерхівок.

Водночас у громаді організовано підвезення питної води, встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

"Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуація - єдиний правильний вибір для цивільних!" - закликав Філашкін.