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Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ, - Сирський

Євген Козярін
9 вересня, 2024 понедiлок
06:09
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні кілька днів противник не просунувся ні на метр на Покровському напрямку

Зміст

Про це він сказав у інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи відволікла Курська операція сили РФ від Покровського напрямку і чи може Україна втратити Покровськ, Сирський відповів, що за останні 6 днів противник не просунувся ні на метр, тому стратегія працює. Він підкреслив, що робиться все можливе, щоб місто Покровськ не було втрачено.

"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами та перекидати свої частини посилення з інших напрямків", - сказав Сирський.

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За словами Сирського, через це ослаблення відчувається гна інших напрямах. Він додав, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій знизилися.

"Покровський напрямок, по суті, залишається для нас найпроблемнішим. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що цю стратегію було обрано правильно, і вона принесе нам бажаний результат", - підсумував головнокомандувач.

Теги:
Донбас
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Війна на Донбасі
Олександр Сирський
Покровськ
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