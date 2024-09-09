Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ, - Сирський

Про це він сказав у інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи відволікла Курська операція сили РФ від Покровського напрямку і чи може Україна втратити Покровськ, Сирський відповів, що за останні 6 днів противник не просунувся ні на метр, тому стратегія працює. Він підкреслив, що робиться все можливе, щоб місто Покровськ не було втрачено.

"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами та перекидати свої частини посилення з інших напрямків", - сказав Сирський.

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За словами Сирського, через це ослаблення відчувається гна інших напрямах. Він додав, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій знизилися.

"Покровський напрямок, по суті, залишається для нас найпроблемнішим. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що цю стратегію було обрано правильно, і вона принесе нам бажаний результат", - підсумував головнокомандувач.