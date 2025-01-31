Придбана на гаражному розпродажі у США картина може бути роботою Ван Гога

Про це пише CNN.

Експерти дослідницької фірми LMI Group International повідомили, що придбана на гаражному розпродажі в Міннесоті, США картина була написана Ван Гогом під час його перебування в психіатричній лікарні на півдні Франції у 1889 році. Такого висновку вони дійшли, проаналізувавши переплетення полотна, пігмент фарби та інші характеристики.

Придбана колекціонером антикваріату у 2016 році картина містить у нижньому правому куті напис Elimar. Її розміри становлять 45,7 см на 41,9 см. Процес встановлення авторства тривав чотири роки.

Картина, написана олією на полотні, — це портрет рибалки з білою бородою, який курить люльку, ремонтуючи сіті. За основу картини взята робота данського художника Майкла Анчера, згідно з інформацією LMI, і є одним із багатьох "перекладів" Ван Гогом творів інших художників.

Фото: LMI Group International, Inc

Дослідники також знайшли волосок, вбудований у полотно, і відправили його на аналіз. Хоча було встановлено, що він належав людині чоловічої статі, спроби зіставити його ДНК з нащадками Ван Гога були зірвані через його деградований стан, повідомляє LMI.

Попри вичерпний аналіз, музей Ван Гога в Амстердамі, Нідерланди, все ще повинен підтвердити авторство картини Ван Гогу. Раніше музей відмовився від цього, коли до нього звернувся попередній власник у грудні 2018 року.

Проте компанія LMI, яка придбала картину у 2019 році, впевнена в автентичності картини.

"Відкриття раніше невідомої картини Ван Гога не повинно бути несподіванкою. Загальновідомо, що Ван Гог втратив багато робіт, роздавав роботи друзям і не особливо обережно ставився до будь-якої роботи, яку він вважав дослідженням, а їх було багато", - наголосили у звіті.

У релізі LMI йдеться, що картина "є емоційно насиченою, глибоко особистою роботою, створеною під час останнього та бурхливого періоду життя Ван Гога".

