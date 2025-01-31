Хороша ціль, але непроста. Бо проблема агресивних автократій, по суті, полягає у тому, що ніякі інші інструменти, окрім силових (маю на увазі міжнародне право), не гарантують безпеки.

Два заголовки:

Дональд Трамп підписав указ про створення системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для США. Комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав до створення "Європейського космічного щита".

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Це я до того, що російська вимога роззброєння України, навіть з погляду процесів на світовому рівні, є неадекватною, і, сподіваюсь, уже знята з порядку денного у разі можливого переговорного процесу.