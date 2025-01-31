Якщо Росія хоче, щоб хтось у світі роззброївся, то хай покаже приклад
Трамп у своїй інавгураційній промові сказав, що хоче бути миротворцем
Хороша ціль, але непроста. Бо проблема агресивних автократій, по суті, полягає у тому, що ніякі інші інструменти, окрім силових (маю на увазі міжнародне право), не гарантують безпеки.
Два заголовки:
- Дональд Трамп підписав указ про створення системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для США.
- Комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав до створення "Європейського космічного щита".
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Як бачимо, пряме, фізичне, якщо так можна сказати, посилення оборони, є найнадійнішою гарантією безпеки та невразливості.
Це я до того, що російська вимога роззброєння України, навіть з погляду процесів на світовому рівні, є неадекватною, і, сподіваюсь, уже знята з порядку денного у разі можливого переговорного процесу.
А якщо Росія так хоче, щоб хтось у світі роззброївся, то нехай покаже приклад.
Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня
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