Трамп відправить посланця на зустріч з невизнаним президентом Венесуели Мадуро, - СNN

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначено, що Гренелл та Мадуро мають зустрітись у Венесуелі й обговорити депортацію нелегальних венесуельських мігрантів зі Штатів. За словами джерел телеканалу, очікується, що сторони також порушать питання декількох затриманих американців у Венесуелі.

CNN додає: зустріч має відбутися сьогодні, 31 січня.

Водночас підкреслюється: Гренелл після інавгурації Трампа неодноразово зустрічався з опозицією Венесуели і, за словами співрозмовника телеканалу, цього разу він теж проведе зустріч.

Вибори у Венесуелі - 2024

29 липня минулого року виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.

Тоді президент США Джо Байден і лідер Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою тодішній високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечували, що ветували спільну заяву.

Згодом тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

За 10 днів до вступу Трампа на посаду президента США адміністрація Джо Байдена збільшила до $25 млн винагороду за інформацію, яка сприятиме арешту Мадуро.