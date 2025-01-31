Убивство 9-річної українки в Німеччині: винним визнали колишнього матері дівчинки, він отримав довічне увʼязнення
У Німеччині суд призначив 37-річному громадянину Молдови довічне увʼязнення: його визнали винним у вбивстві 9-річної дівчинки з України Валерії у червні 2024 року
Про це повідомляють Tagesspiegel і Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на dpa.
Суд визнав винним у вбивстві українки колишнього матері дівчинки. Прокурор Карстен Шенфельд заявив про докази - дані мобільного телефону, запис з камер спостереження, а також сліди шин і його ДНК на місці злочину.
Прокурори вимагали довічного увʼязнення для громадянина Молдови. Водночас захисник винного визнав відсутність доказів того, що за смерть дівчинки несе відповідальність хтось інший, а не його клієнт, проте заявляв, що вбивство було ненавмисним і просив йому призначити відповідне покарання.
Під час судмедекспертизи у дихальних шляхах дитини, зокрема в трахеї та бронхах, виявили бруд. 9-річна Валерія померла, задихнувшись.
Що відомо про вбивство 9-річної дівчинки з України
Валерія з її мамою та вітчимом почала проживати в Німеччині з осені 2022 року. 3 червня 2024 року вона пішла в школу, проте в навчальному закладі не з’явилась. Зазначалось, що українка зазвичай користувалась автобусом, проте того дня вона так не зробила.
11 червня 2024 року тіло дівчинки знайшли в лісі неподалік міста Дебельн у Саксонії. Тіло доставили в Лейпциг, але, за словами поліції, є зрозумілим, що українка стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.
14 червня у Празі затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки - 33-річного уродженця Молдови Андрія, колишнього хлопця матері дитини. Також підозрюваним вважали 55-річного українця Геннадія, який був сусідом сім'ї дівчинки. Проте він надав алібі: у день трагедії чоловік був у Стамбулі.
У липні 36-річного громадянина Молдови, підозрюваного в убивстві в Німеччині 9-річної дівчинки з України, екстрадували з Чехії та передали німецькій владі.
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