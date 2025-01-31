Убивство 9-річної українки в Німеччині: винним визнали колишнього матері дівчинки, він отримав довічне увʼязнення

Про це повідомляють Tagesspiegel і Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на dpa.

Суд визнав винним у вбивстві українки колишнього матері дівчинки. Прокурор Карстен Шенфельд заявив про докази - дані мобільного телефону, запис з камер спостереження, а також сліди шин і його ДНК на місці злочину.

Прокурори вимагали довічного увʼязнення для громадянина Молдови. Водночас захисник винного визнав відсутність доказів того, що за смерть дівчинки несе відповідальність хтось інший, а не його клієнт, проте заявляв, що вбивство було ненавмисним і просив йому призначити відповідне покарання.

Під час судмедекспертизи у дихальних шляхах дитини, зокрема в трахеї та бронхах, виявили бруд. 9-річна Валерія померла, задихнувшись.