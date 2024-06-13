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Убивство 9-річної української дівчинки в Німеччині: Bild повідомив деталі про підозрюваних

13 червня, 2024 четвер
17:46
Кримінал

У вбивстві 9-річної дівчинки у Німеччині підозрюють уродженців України та Молдови. Українець у відповідь надав алібі

Зміст

Про це пише видання Bild.

За інформацією журналістів у вбивстві 9-річної українки Валерії у Німеччині підозрюють двох чоловіків. Перший - 33-річний уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець матері дівчинки. Уранці в день убивства він писав жінці і вимагав зателефонувати йому. Зазначається, що чоловік проживає в Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти.

Другий підозрюваний - 55-річний українець Геннадій, який був сусідом сім'ї дівчинки. У виданні кажуть, що незадовго до загибелі Валерія казала, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів стосунків із матір'ю дівчини, але отримав відмову. За даними видання, після цього він обіцяв "зруйнувати їй життя". 

Пізніше у Bild повідомили, що Геннадій зв'язався з журналістами, і спростував підозри. Він показав штампи в паспорті, чек, та зазначив, що всі останні дні був у Стамбулі, де проходив лікування у стоматолога.

Фото: Bild

Зазначається, що чоловік уже дав свідчення поліції Німеччини. Він визнав, що раніше мав стосунки з матір'ю дівчинки. Вони познайомилися два роки тому в Німеччині і зустрічалися протягом п'яти місяців. У виданні кажуть, що сварка не була мирною - чоловік навіть погрожував жінці. Проте з Валерією у нього були "хороші стосунки", а її загибель "ранить йому серце".

Що відомо про вбивство 9-річної дівчинки з України

Валерія з її мамою та вітчимом почала проживати в Німеччині з осені 2022 року. 3 червня 2024 року вона пішла в школу, проте в навчальному закладі не з’явилась. Зазначалось, що українка зазвичай користувалась автобусом, проте того дня вона так не зробила. 

11 червня тіло дівчинки знайшли в лісі неподалік міста Дебельн у Саксонії. Тіло доставлено в Лейпциг, але, за словами поліції, є зрозумілим, що українка стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено. 

Теги:
Суспільство
Україна
Німеччина
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