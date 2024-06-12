У Німеччині підтвердили смерть 9-річної української дівчинки, яку розшукували з 3 червня
Поліція Німеччини підтвердила, що українська 9-річна дівчинка Валерія, яку розшукували з 3 червня, мертва. Її тіло знайшли в лісі неподалік міста Дебельн у Саксонії
Про це повідомляють Bild та Укрінформ.
Зазначається, що поліція розслідує вбивство.
"Всі ці дні ми сподівалися знайти Валерію живою, що це могло бути викрадення… Пошуки велися до 14:30 вчорашнього дня (11 червня), після чого вони були припинені, адже ми, на жаль, в цей час знайшли тіло", - сказала керівниця поліції міста Хемниць Менді Кюршнер.
Тіло дівчинки знайшли за 4 км від місця проживання в лісі, далеко від доріг і домівок. Час вбивства ще не встановили. Тіло доставлено в Лейпциг, але, за словами поліції, є зрозумілим, що українка стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.
Валерія з її мамою та вітчимом почала проживати в Німеччині з осені 2022 року. 3 червня 2024 року вона пішла в школу, проте в навчальному закладі не з’явилась. Зазначалось, що українка зазвичай користувалась автобусом, проте того дня вона так не зробила.
За словами Bild, 9-річну дівчинку не виявили на записах камери спостереження.
Батько Валерії залишався в Україні, де служив в ЗСУ. Він вважав, що його дитину в Німеччині могли викрасти.
"Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу обійняти свою донечку", - звернувся чоловік до ймовірних злочинів.
Після зникнення доньки чоловікові надали відпустку. Захисник перебував на Дніпропетровщині, де намагавсая отримати потрібні документи для поїздки до Німеччини.
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