У Німеччині підтвердили смерть 9-річної української дівчинки, яку розшукували з 3 червня

Про це повідомляють Bild та Укрінформ.

Зазначається, що поліція розслідує вбивство.

"Всі ці дні ми сподівалися знайти Валерію живою, що це могло бути викрадення… Пошуки велися до 14:30 вчорашнього дня (11 червня), після чого вони були припинені, адже ми, на жаль, в цей час знайшли тіло", - сказала керівниця поліції міста Хемниць Менді Кюршнер.

Тіло дівчинки знайшли за 4 км від місця проживання в лісі, далеко від доріг і домівок. Час вбивства ще не встановили. Тіло доставлено в Лейпциг, але, за словами поліції, є зрозумілим, що українка стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.

Валерія з її мамою та вітчимом почала проживати в Німеччині з осені 2022 року. 3 червня 2024 року вона пішла в школу, проте в навчальному закладі не з’явилась. Зазначалось, що українка зазвичай користувалась автобусом, проте того дня вона так не зробила.

За словами Bild, 9-річну дівчинку не виявили на записах камери спостереження.

Батько Валерії залишався в Україні, де служив в ЗСУ. Він вважав, що його дитину в Німеччині могли викрасти.

"Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу обійняти свою донечку", - звернувся чоловік до ймовірних злочинів.

Після зникнення доньки чоловікові надали відпустку. Захисник перебував на Дніпропетровщині, де намагавсая отримати потрібні документи для поїздки до Німеччини.