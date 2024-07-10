Підозрюваного в убивстві 9-річної українки екстрадували з Чехії до Німеччини

Про це повідомила поліція Саксонії.

36-річного чоловіка заарештували 14 червня в Чехії на підставі європейського ордера на арешт. Його підозрюють у насильницькому вбивстві дев’ятирічної Валерії родом з України, яка зникла безвісти 3 червня 2024 року.

Після того, як чеська влада схвалила запит про екстрадицію, сьогодні, 10 липня, підозрюваного передали владі Німеччини.

Чоловік постав перед слідчим суддею окружного суду Хемніца. Звинувачення на свою адресу він не коментував.

Суд залишив у силі ордер на арешт, тож зараз обвинувачений перебуває під вартою в саксонській виправній колонії. Розслідування триває, всіх обставин убивства дитини наразі не встановили.

Що відомо про вбивство 9-річної дівчинки з України

Валерія з її мамою та вітчимом почала проживати в Німеччині з осені 2022 року. 3 червня 2024 року вона пішла в школу, проте в навчальному закладі не з’явилась. Зазначалось, що українка зазвичай користувалась автобусом, проте того дня вона так не зробила.

11 червня тіло дівчинки знайшли в лісі неподалік міста Дебельн у Саксонії. Тіло доставлено в Лейпциг, але, за словами поліції, є зрозумілим, що українка стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.

14 червня у Празі затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки - 33-річного уродженця Молдови Андрія, колишнього хлопця матері дитини. Також підозрюваним вважали 55-річного українця Геннадія, який був сусідом сім'ї дівчинки. Проте він надав алібі: у день трагедії чоловік був у Стамбулі.