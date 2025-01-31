Путін майже повністю ігнорує ситуацію у Курській області, з початку року лише один раз публічно згадав про регіон, - ЗМІ

Про це після аналізу повідомляє російський Telegram-канал "Агентство.Новости".

"Єдина згадка про Курську область у січні була у привітанні працівникам прокуратури. У ньому Путін сказав, що відомству "потрібно приділити особливу увагу розв'язанню проблем громадян на Донеччині та Новоросії, у Курській області, в інших наших регіонах, які розташовані безпосередньо біля лінії бойового зіткнення". Січень став першим місяцем від початку вторгнення ЗСУ, коли президент майже не висловлювався публічно про ситуацію у Курській області", - пише росЗМІ.

За версією тг-каналу, найбільше про Курську область Володимир Путін говорив у серпні та грудні 2024 року. У січні 2025-го лише один раз згадував про регіон.

"Замість Курської області тепер Путін вважає за краще говорити на інші теми. Згідно з матеріалами сайту Кремля та публікаціями ТАСС, Путін говорив про Курську область менше, ніж про Дональда Трампа: нового американського президента він згадував у двох виступах", - йдеться у повідомленні.