Путін майже повністю ігнорує ситуацію у Курській області, з початку року лише один раз публічно згадав про регіон, - ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін фактично уникає публічних розмов про бойові дії у Курській області
Про це після аналізу повідомляє російський Telegram-канал "Агентство.Новости".
"Єдина згадка про Курську область у січні була у привітанні працівникам прокуратури. У ньому Путін сказав, що відомству "потрібно приділити особливу увагу розв'язанню проблем громадян на Донеччині та Новоросії, у Курській області, в інших наших регіонах, які розташовані безпосередньо біля лінії бойового зіткнення". Січень став першим місяцем від початку вторгнення ЗСУ, коли президент майже не висловлювався публічно про ситуацію у Курській області", - пише росЗМІ.
За версією тг-каналу, найбільше про Курську область Володимир Путін говорив у серпні та грудні 2024 року. У січні 2025-го лише один раз згадував про регіон.
"Замість Курської області тепер Путін вважає за краще говорити на інші теми. Згідно з матеріалами сайту Кремля та публікаціями ТАСС, Путін говорив про Курську область менше, ніж про Дональда Трампа: нового американського президента він згадував у двох виступах", - йдеться у повідомленні.
- 31 січня уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова звернулася до депутатів держдуми, заявивши, що "українські солдати різні", і їхній гуманізм варто визнати: "ЗСУ ділились останнім з людьми на Курщині, не треба бачити в українцях лише "імперію зла".
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