ЗСУ ділились останнім з людьми на Курщині, не треба бачити в українцях лише "імперію зла". - російська омбудсмен Москалькова
Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова звернулася до депутатів Держдуми, заявивши, що "українські солдати різні", і їхній гуманізм варто визнати
Про це інформує видання "Блокнот Россия".
Виступаючи на засіданні комітетів Держдуми, вона розповіла про випадки, коли українські військові ділилися їжею з мешканцями Курської області та рятували їх від небезпеки.
"Працювали з хлопцями, які повернулися з полону, повертаючи курських мешканців, з територій окупованих. Їх українські військові вивезли до Сум, а з Сум через Білорусь забрали в Росію - вони розповідали різні історії. Вони розповідали і про те, як українські військовослужбовці приносили їм їжу і ділилися останнім. Ми не повинні розлюднюватися і бачити в них тільки "імперію зла". Українці різні. Вони різні, вони рятували від "найманців", з якими вони прийшли, бо в тих немає нічого святого. А з цим ми православні, за них треба поборотися за їхню душу і духовність", - наголосила Москалькова.
- 29 січня рух спротиву "Атеш" проінформував, що російських солдатів відправляють воювати на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт.
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