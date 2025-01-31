Про це інформує видання "Блокнот Россия".

Виступаючи на засіданні комітетів Держдуми, вона розповіла про випадки, коли українські військові ділилися їжею з мешканцями Курської області та рятували їх від небезпеки.

"Працювали з хлопцями, які повернулися з полону, повертаючи курських мешканців, з територій окупованих. Їх українські військові вивезли до Сум, а з Сум через Білорусь забрали в Росію - вони розповідали різні історії. Вони розповідали і про те, як українські військовослужбовці приносили їм їжу і ділилися останнім. Ми не повинні розлюднюватися і бачити в них тільки "імперію зла". Українці різні. Вони різні, вони рятували від "найманців", з якими вони прийшли, бо в тих немає нічого святого. А з цим ми православні, за них треба поборотися за їхню душу і духовність", - наголосила Москалькова.