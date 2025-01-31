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ЄС відновив місію з моніторингу контрольно-пропускного пункту на кордоні між Газою і Єгиптом у Рафаху

Марія Науменко
31 січня, 2025 п'ятниця
18:55
Світ КПП "Рафах"

У п'ятницю, 31 січня, очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз відновив свою цивільну місію з моніторингу контрольно-пропускного пункту на кордоні між Газою та Єгиптом у Рафаху

Зміст

Про це інформує Reuters.

"Сьогодні (31 січня, - ред.) цивільна прикордонна місія ЄС розгортається на КПП Рафах на прохання палестинців та ізраїльтян. Вона надасть підтримку палестинському прикордонному персоналу і дозволить вивозити людей з Гази, в тому числі тих, хто потребує медичної допомоги", - заявила Каллас.

За повідомленням міністерства охорони здоров'я контрольованої ХАМАСом Гази, перші палестинці - поранені цивільні особи і бойовики - в'їдуть до Єгипту в суботу, 1 лютого, через КПП Рафах, який був закритий для руху людей з травня минулого року.

Як зазначили офіційні особи, поки що людям буде дозволено подорожувати лише в одному напрямку - з Гази до Єгипту.

Єгипетські силові структури підтвердили, що команда ЄС надіслала своїх представників до контрольного пункту, де його керування здійснюватимуть спільно Палестинська адміністрація та ХАМАС.

Планується, що спочатку контрольно-пропускний пункт відкриється для 50 поранених бойовиків та 50 поранених цивільних осіб, а також для тих, хто їх супроводжує. Ще 100 осіб, ймовірно студентів, отримають можливість потрапити в Єгипет з гуманітарних причин. Транспортування пацієнтів з лікарень буде координуватися з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Цивільна місія ЄС з моніторингу КПП Рафах була заснована у 2005 році, однак була призупинена в червні 2007 року, коли ХАМАС захопив сектор Гази. Після цього місія перебувала в режимі очікування з 10 міжнародними та 8 місцевими співробітниками.

Відновлену місію підтримують Іспанія, Італія та Франція, які направили своїх спеціалістів для роботи в команді. Іспанія відправила вісім фахівців з безпеки, тоді як французький контингент складає трьох жандармів, які спеціалізуються на охороні кордонів, а Італія запропонувала семеро офіцерів-карабінерів для місії. Німеччина також розглядає можливість відрядження своїх співробітників.

  • Після оголошення перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем тисячі палестинців почали повертатися до Гази.
Теги:
Новини
ЄС
політика
Ізраїль
Палестина
Єгипет
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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