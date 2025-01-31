Гільдія авторів США маркуватиме книжки, створені "людським інтелектом", а не ШІ

Про це пише The Guardian.

Гільдія авторів - американська організація, яка представляє інтереси письменників - запустила онлайн-портал Human Authored для своїх членів. Тут вони зможуть підтвердити, що їхній твір є результатом створення "людського інтелекту", а не штучного інтелекту.

Ініціатива дозволить авторам увійти на портал і зареєструвати свою книжку. Потім вони зможуть використовувати спеціально розроблений логотип на обкладинках книжок і у рекламних матеріалах, щоб показати, що їхні роботи створені без ШІ.

"Human Authored не про відмову від технологій, а про створення прозорості, визнання бажання читача мати людський зв’язок і відзначення унікальних людських елементів оповідання", — заявила виконавча директорка Мері Розенбергер.

Вона уточнила, що таке маркування зможуть отримати і ті книжки, при створенні яких ШІ використовувався як інструмент для перевірки орфографії чи для дослідження. Але сертифікація означає, що "саме літературне вираження з унікальним людським голосом, який кожен автор додає у свої твори, походить від людського інтелекту".

Хоча наразі лише члени гільдії можуть отримати доступ до порталу та використовувати логотип у своїй роботі, організація планує запатентувати логотип і відкрити систему для тих, хто не є членами.

Автор і керівник відділу комунікацій інституті майбутньої праці Кестер Брюін розпочав свою книгу "Подібний Богу: 500-річна історія штучного інтелекту" (God-Like: A 500-Year History of Artificial Intelligence) заявою про прозорість штучного інтелекту, показавши, де ШІ використовувався під час написання його книги.

"Прозорість щодо того, де і як штучний інтелект використовувався в письмових роботах, є абсолютно необхідною для підтримки довірчих відносин між авторами та читачами", — наголосив він.

