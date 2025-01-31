РФ атакувала базу Червоного Хреста у Слов'янську, її серйозно пошкоджено

Про це повідомила пресслужба Червоного Хреста.

Інцидент стався 22 січня. Згідно з повідомленням, базу загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, які працюють у рамках місії "Схід", було пошкоджено вже втретє. Орендовану офісну будівлю атакували безпілотником.

"На момент інциденту на базі перебувала команда ротації волонтерів місії "Схід" у складі 11 осіб. Ніхто з волонтерів не постраждав, однак будівля та прибудинкова територія зазнали серйозних пошкоджень", - розповіли у пресслужбі.

Там наголосили, що обстріл приміщення гуманітарної організації – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права.

"Подібні обстріли ставлять під загрозу життя гуманітарних працівників, які щодня рятують інших, і створюють додаткові виклики у виконанні нашої діяльності. Український Червоний Хрест категорично засуджує ці дії та наголошує на важливості дотримання правил ведення війни", - підкреслили в організації.