РФ атакувала базу Червоного Хреста у Слов'янську, її серйозно пошкоджено
Російська армія атакувала безпілотником базу Червоного Хреста у Слов'янську Донецької області, внаслідок чого будівля й прилегла територія зазнали пошкоджень
Про це повідомила пресслужба Червоного Хреста.
Інцидент стався 22 січня. Згідно з повідомленням, базу загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, які працюють у рамках місії "Схід", було пошкоджено вже втретє. Орендовану офісну будівлю атакували безпілотником.
"На момент інциденту на базі перебувала команда ротації волонтерів місії "Схід" у складі 11 осіб. Ніхто з волонтерів не постраждав, однак будівля та прибудинкова територія зазнали серйозних пошкоджень", - розповіли у пресслужбі.
Там наголосили, що обстріл приміщення гуманітарної організації – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права.
"Подібні обстріли ставлять під загрозу життя гуманітарних працівників, які щодня рятують інших, і створюють додаткові виклики у виконанні нашої діяльності. Український Червоний Хрест категорично засуджує ці дії та наголошує на важливості дотримання правил ведення війни", - підкреслили в організації.
- Восени минулого року під час обстрілу Курахового РФ зруйнувала офіс Українського Червоного Хреста.
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