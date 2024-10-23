РФ зруйнувала офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині
Російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області, внаслідок чого зруйнували офіс Українського Червоного Хреста
Про це організація повідомила у facebook.
Зазначено, що ворог зруйнував у Кураховому будинок культури, у якому був офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста. РФ знищила технічно-матеріальні цінності організації.
У повідомленні наголошують, що від російської атаки співробітники й волонтери не постраждали.
"Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій", - додає Червоний Хрест України.
Фото: Червоний Хрест України/facebook
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