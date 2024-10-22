РФ скинула авіабомбу на 5-поверхівку в Мирнограді: загинула людина, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Згідно з повідомленням, окупанти скинули на Мирноград КАБ-250, поціливши у 5-поверхівку. Крім того, пошкоджень різного ступеня зазнали 7 будинків.

Пошуково-рятувальну операцію тимчасово зупинили через загрозу повторних обстрілів.

"Усі цивільні, не залучені в роботі критичної інфраструктури, повинні виїхати до більш безпечних регіонів! Евакуація рятує життя", - наголосив він.

Фото: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Фото: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Фото: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін