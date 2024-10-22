РФ скинула авіабомбу на 5-поверхівку в Мирнограді: загинула людина, є поранені
Російська окупаційна армія у вівторок, 22 жовтня, атакувала Мирноград Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще дві дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Згідно з повідомленням, окупанти скинули на Мирноград КАБ-250, поціливши у 5-поверхівку. Крім того, пошкоджень різного ступеня зазнали 7 будинків.
Пошуково-рятувальну операцію тимчасово зупинили через загрозу повторних обстрілів.
"Усі цивільні, не залучені в роботі критичної інфраструктури, повинні виїхати до більш безпечних регіонів! Евакуація рятує життя", - наголосив він.
Фото: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Фото: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Фото: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
- Протягом минулої доби 21 жовтня через російські атаки на Донеччині загинули 4 людини, зокрема, двоє дітей. Також 5 людей отримали поранення.
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