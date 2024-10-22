На Донеччині за минулу добу внаслідок атак РФ загинули 4 людини, є поранені
Протягом минулої доби 21 жовтня через російські атаки на Донеччині загинули 4 людини, ще 5 - отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, 21 жовтня росіяни вбили двох людей у Мирнограді та ще двох - у Кураховому і Новоукраїнці. Крім того, ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.
- Російська терористична армія ввечері понеділка, 21 жовтня, запустила на територію України ударні безпілотники. У Сумах зафіксували влучання у житлові будинки, відомо про загиблих.
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