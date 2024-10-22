На Донеччині за минулу добу внаслідок атак РФ загинули 4 людини, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 21 жовтня росіяни вбили двох людей у Мирнограді та ще двох - у Кураховому і Новоукраїнці. Крім того, ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.