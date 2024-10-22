РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація вночі 22 жовтня
Російська терористична армія ввечері понеділка, 21 жовтня, запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
Спершу ворожі БПЛА фіксували на Сумщині та Полтавщині. Станом на 22:06 безпілотники рухались:
- на Сумщині, курс південний
- в західній частині Полтавщини, курс південно-західний
- в східній частині Черкащини, курс південно-західний
Рух ударних БПЛА о 22:33:
- східніше Харкова, курс північно-західний
- на межі Київщини та Черкащини, курс західний
- в північно-східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний
- на Сумщині, курс західний/південно-західний
Станом на 23:03 безпілотники рухалися з Сумщини в напрямку Чернігівщини та Полтавщини, східніше Чернігова, курс південно-західний, на заході Черкащини, курс південний.
О 00:44 БПЛА перебували в західній та південній частинах Сумщини та постійно змінювали курс.
Вибухи у Сумах
О 00:02 Суспільне повідомило, що у Сумах було чути звук вибуху.
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