РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація вночі 22 жовтня

Про це інформують Повітряні сили.

Спершу ворожі БПЛА фіксували на Сумщині та Полтавщині. Станом на 22:06 безпілотники рухались:

на Сумщині, курс південний

в західній частині Полтавщини, курс південно-західний

в східній частині Черкащини, курс південно-західний

Рух ударних БПЛА о 22:33:

східніше Харкова, курс північно-західний

на межі Київщини та Черкащини, курс західний

в північно-східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний

на Сумщині, курс західний/південно-західний

Станом на 23:03 безпілотники рухалися з Сумщини в напрямку Чернігівщини та Полтавщини, східніше Чернігова, курс південно-західний, на заході Черкащини, курс південний.

О 00:44 БПЛА перебували в західній та південній частинах Сумщини та постійно змінювали курс.

Вибухи у Сумах

О 00:02 Суспільне повідомило, що у Сумах було чути звук вибуху.

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