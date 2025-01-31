Гнезділов, який повернувся на службу після СЗЧ, подасть позов до ЄСПЛ проти прокуратури й Держбюро розслідувань
Військовий Сергій Гнезділов, який торік самовільно залишив військову частину, повернувся на службу, однак планує звернутися до ЄСПЛ через порушення його прав
Про це він повідомив у Facebook.
Військовий зазначив, що виграш у суді щодо повернення на службу було для нього неочікуваним, оскільки він вважає свою справу заполітизованою.
"Сьогодні набирає чинності рішення суду по моєму поверненню. Хочу подякувати моїм адвокатам. Враховуючи заполітизованість моєї справи, ми, якщо чесно, і не очікували, що виграємо. Адвокати боролись, як леви", – написав Гнезділов.
Він заявив про десятки порушень з боку прокуратури та ДБР, за які військовий хоче притягнути їх до відповідальності.
"За все буде відповідь. Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда - важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це - перший крок на шляху їхнього вирішення. Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати", - висловився Гнезділов.
Про справу Гнезділова
Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, у вересні 2024-го заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину і перебуває в Києві.
"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.
Згодом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова. 9 жовтня ДБР затримало військовослужбовця, а наступного дня йому повідомили про підозру. Водночас сам військовий сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни.
За два дні суд у Києві обрав запобіжний захід для Сергія Гнезділова. Його відправили під варту на 60 діб. На початку 2025 року адвокатка Анастасія Бурковська повідомила, що Гнезділов хоче повернутися на службу.
23 січня військового звільнили від кримінальної відповідальності.
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