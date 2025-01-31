Дивна була ситуація: противник спробував зняти серіал "Гонщики-привиди" - речник УДА Братчук про ворожу активність на Херсонщині
Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, зазначив, що 30 січня російські окупанти на мотоциклах зробили невдалу спробу штурму в районі Антонівського мосту
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вчора, 30 січня, ворог намагався зняти серіал "Гонщики-привиди". Дивна була ситуація: противник робив спробу з боку Олешок атакувати район Антонівського мосту. Можливо, окупантам не повідомили, що станом на сьогодні цей міст не працює, але вони на мотоциклах намагалися проводити штурм. Чим для них це все закінчилося? Мотоцикли виглядають цілішими, ніж російські вояки. Загалом було 7 штурмових дій ворога, за останній час можна сказати, що ця активність збільшилася фактично у 2 рази", - зауважив речник Української добровольчої армії.
За його словами, у середньому відбувається 2-3 ворожих штурми за добу, коли загарбник намагається проникнути на острови та захопити їх, щоб встановити свій контроль.
"Зараз вогневий контроль на островах за Силами оборони України. А якщо противнику і вдається проникнути на острови, то проживає він там недовго. Бо ми повноцінно використовуємо артилерію різного ґатунку, дрони, тому для окупантів не є можливим закріплення на цих локаціях. Відповідно, "легіон 200-х" періодично поповнюється", - резюмував Сергій Братчук.
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