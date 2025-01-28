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Головна Війна з Росією На Херсонщині росіяни не припиняють спроб форсувати Дніпро, способів у них декілька, - журналістка Вірлич
Ексклюзив

На Херсонщині росіяни не припиняють спроб форсувати Дніпро, способів у них декілька, - журналістка Вірлич

Марина Клюєва
28 січня, 2025 вiвторок
16:31
Війна з Росією Херсон

Головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич розповіла, що в регіоні росіяни намагаються рухатись уперед під завісою власних обстрілів

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Із того, що ми знаємо, що можна говорити, це те, що бої ведуться постійно. Це чують мешканці міста. Це постійно чутно, особливо, якщо врахувати, що дуже велика частина міста розташована вздовж Дніпра. То це дуже добре чутно і можна розрізнити навіть де саме це відбувається. Вони не припиняють спроб форсувати Дніпро тим чи іншим способом. Способів у них теж декілька. Вони намагаються форсувати його в кількох місцях. І наші Сили оборони це також фіксують, активно протидіють. Це насправді дуже страшно, і в цих місцевостях, де вони прострілюють, дуже часто намагаються саме там під завісою власних обстрілів рухатись вперед", - зазначила вона. 

Також Євгенія Вірлич зауважила, що окупанти посилюють так звані безпекові заходи на лівобережжі Херсонщини, розуміючи, що тамтешнє населення налаштоване до них не дружнє.

"Тому вони (росіяни, - ред.) вимикають зв'язок, вони зайвий раз перевіряють місцевих, вони продовжують грабувати місцевих безпосередньо неподалік зони обстрілу там 10-15 кілометрів. Вони залякують своїми же обстрілами місцевих для того, щоб переключити увагу і щоб не звертали увагу на те, що вони посилюють свій рух", - розповіла журналістка. 

За її словами, у тимчасово окупованій Каховці росіяни можуть навмисне створювати проблеми зі світлом, аби обмежити зв’язок. 

"Десь тиждень тому ми помітили і наші колеги також, які ведуть, наприклад, кримські пабліки, помітили перекидання техніки з Керченського напрямку в бік Херсонщини. І також ми там помічали певний рух в районі Каховки, Олешок. В Каховці дуже великі проблеми зі світлом, і скоріш за все росіяни навмисне ці проблеми вчиняють, щоб і зв'язок лежав, щоб зайвий раз не повідомляли про їхні рухи. І це все свідчить, власне, про те, що вони вчергове намагаються просунутись вперед в бік правого берега", - додала Євгенія Вірлич.

  • 27 січня повідомлялося, що російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро.
  • Станом на 28 січня, на території правобережжя Херсонської області проживають близько 145 тис. людей, коли до повномасштабного російського вторгнення тут було майже 500 тис. українців.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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