Великі застави - це, по суті, безальтернативний арешт, - правозахисник Захаров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо визначення шалених розмірів застави, ми бачимо це й у справах військовослужбовців, і у справах Антикорупційного суду, і у політичних справах. Взагалі застави визначені Кримінальним процесуальним кодексом, і навіть у важких злочинах, здається, - 908 тис. грн, тобто майже мільйон гривень, а призначають застави у 300 млн грн, 500 млн грн і так далі. Такі розміри застави можуть бути у виключних випадках. Наприклад, коли людина і мільярдер, і завдала величезних збитків державі, і не хоче виконувати зобов'язання", - пояснив правозахисник.

За його словами, питання застави - людину ще не засудили, на неї поширюється презумпція невинуватості, це не покарання, а щоб вона виконувала свої зобов'язання: ходила до суду, брала участь у слідчих діях і так далі. Тобто розмір застави – щоб змусити людину виконувати свої зобов'язання.

"Якщо суд впевнений, що зобов'язання будуть виконуватися людиною, то взагалі може не призначати заставу, а сказати щодо особистого зобов'язання або взяття на поруки, або щось ще. Може бути розмір застави 50 тис. грн, і цього достатньо, щоб людина чесно виконувала свої зобов'язання. А для когось – мільйон гривень, але, перепрошую, не пів мільярда, не мільярд, бо такі застави співмірні з триманням під вартою. Наприклад, мені б зараз заставу призначили 50 млн грн, то вже все одно 1 млрд грн чи 50 млн грн, я не виплачу і буду сидіти. Тому іншими словами застава – безальтернативний арешт, а це є порушенням 5 статті права на свободу та особистої недоторканності", - підкреслив Борис Захаров.