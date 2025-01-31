Великі застави - це, по суті, безальтернативний арешт, - правозахисник Захаров
Борис Захаров, правозахисник, директор БФ "Людина і право", зазначив, що застава, яка визначається судом, скерована на те, щоб людина виконувала свої зобов'язання: ходила до суду, брала участь у слідчих діях і так далі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо визначення шалених розмірів застави, ми бачимо це й у справах військовослужбовців, і у справах Антикорупційного суду, і у політичних справах. Взагалі застави визначені Кримінальним процесуальним кодексом, і навіть у важких злочинах, здається, - 908 тис. грн, тобто майже мільйон гривень, а призначають застави у 300 млн грн, 500 млн грн і так далі. Такі розміри застави можуть бути у виключних випадках. Наприклад, коли людина і мільярдер, і завдала величезних збитків державі, і не хоче виконувати зобов'язання", - пояснив правозахисник.
За його словами, питання застави - людину ще не засудили, на неї поширюється презумпція невинуватості, це не покарання, а щоб вона виконувала свої зобов'язання: ходила до суду, брала участь у слідчих діях і так далі. Тобто розмір застави – щоб змусити людину виконувати свої зобов'язання.
"Якщо суд впевнений, що зобов'язання будуть виконуватися людиною, то взагалі може не призначати заставу, а сказати щодо особистого зобов'язання або взяття на поруки, або щось ще. Може бути розмір застави 50 тис. грн, і цього достатньо, щоб людина чесно виконувала свої зобов'язання. А для когось – мільйон гривень, але, перепрошую, не пів мільярда, не мільярд, бо такі застави співмірні з триманням під вартою. Наприклад, мені б зараз заставу призначили 50 млн грн, то вже все одно 1 млрд грн чи 50 млн грн, я не виплачу і буду сидіти. Тому іншими словами застава – безальтернативний арешт, а це є порушенням 5 статті права на свободу та особистої недоторканності", - підкреслив Борис Захаров.
- У вівторок, 21 січня, у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Фігурантів взяли під варту.
- Наступного дня Петро Порошенко заявив, що готовий внести заставу за бригадного генерала Юрія Галушкіна.
- 22 січня за комбата й колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна внесли заставу у 5 млн грн: його підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Згодом цього ж дня йому повідомили про нову підозру.
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