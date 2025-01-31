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Образи та приниження у Мінветеранів: у відомстві не виявили порушень, про які говорив військовий Шибалов

Юлія Лаврук
31 січня, 2025 п'ятниця
14:32
Суспільство ветеран

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не виявили фактів порушень прав державних службовців, про які раніше казав ветеран та ексспівробітник відомства Євген Шибалов

Зміст

Про це повідомили в Мінветеранів на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Там зазначили, що провели перевірку щодо можливих фактів порушень прав держслужбовців на повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливості й шанобливого ставлення з боку керівників та колег. Зокрема, перевірили ті можливі порушення, які описував Євген Шибалов.

"За результатами перевірки та розгляду письмових пояснень працівників Міністерство у справах ветеранів України порушень не виявлено", – йдеться у відповіді.

Крім того, у відомстві додали, що Шибалов не звертався до керівництва зі скаргами про порушення його прав, коли перебував на посаді.

Що відомо

На початку січня волонтер та ексвійськовослужбовець Євген Шибалов, який був у російському полоні, повідомив про звільнення з міністерства у справах ветеранів через приниження з боку керівництва. 

"За неповні пів року з наснажливих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: "дов***об", "ніх***я не роблю", "займаюся якоюсь ху*тою", "вважаю себе дох***я експертом", "замість роботи тільки піарюся і продаю себе" (кому?! Виходить, що Uber’у…). А! І що в мене "мʼякий х***й", – писав ветеран.

Після цього Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра у справах ветеранів Руслани Величко-Трифонюк через приниження й образи співробітника-ветерана. Вже наступного дня, 7 січня, уряд звільнив Величко-Трифонюк.

Теги:
Новини
Україна
військові
Військові новини
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