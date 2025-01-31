Образи та приниження у Мінветеранів: у відомстві не виявили порушень, про які говорив військовий Шибалов
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не виявили фактів порушень прав державних службовців, про які раніше казав ветеран та ексспівробітник відомства Євген Шибалов
Про це повідомили в Мінветеранів на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Там зазначили, що провели перевірку щодо можливих фактів порушень прав держслужбовців на повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливості й шанобливого ставлення з боку керівників та колег. Зокрема, перевірили ті можливі порушення, які описував Євген Шибалов.
"За результатами перевірки та розгляду письмових пояснень працівників Міністерство у справах ветеранів України порушень не виявлено", – йдеться у відповіді.
Крім того, у відомстві додали, що Шибалов не звертався до керівництва зі скаргами про порушення його прав, коли перебував на посаді.
Що відомо
На початку січня волонтер та ексвійськовослужбовець Євген Шибалов, який був у російському полоні, повідомив про звільнення з міністерства у справах ветеранів через приниження з боку керівництва.
"За неповні пів року з наснажливих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: "дов***об", "ніх***я не роблю", "займаюся якоюсь ху*тою", "вважаю себе дох***я експертом", "замість роботи тільки піарюся і продаю себе" (кому?! Виходить, що Uber’у…). А! І що в мене "мʼякий х***й", – писав ветеран.
Після цього Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра у справах ветеранів Руслани Величко-Трифонюк через приниження й образи співробітника-ветерана. Вже наступного дня, 7 січня, уряд звільнив Величко-Трифонюк.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.62 Купівля 41.62Продаж 42.09
- EUR Купівля 43.32Продаж 43.99
- Актуальне
- Важливе