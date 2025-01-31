В уряду немає "плану Б", - виконавчий директор Асоціації міст України про зупинку допомоги від США

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, в уряду немає "плану Б". І треба враховувати специфіку різних проєктів, і це не "Офіс простих рішень", а "попросимо у європейців". Є відповідні процедури й підходи, і проєкти USAID є трьох видів", - зауважив Слобожан.

За словами виконавчого директора Асоціації міст України, основними отримувачами допомоги USAID є органи місцевого самоврядування, а також відповідні благодійні фонди та інші організації. Це стосується укриттів і бомбосховищ, обладнання для медичних закладів, ліків, а також спеціалізованого обладнання для ветеранських хабів. Крім того, комунальна техніка, когенераційні установки та котельні. Це великий спектр напрямків. USAID також активно адаптував свої проєкти, започатковані ще з березня 2022 року. На 2024 рік планується понад $7 млрд допомоги.

"Але не вперше, коли в Україні та світі відбувається зупинка проєктів і проводиться аудит. Але слово "аудит" містить не тільки фінансовий аудит. Це ще юридичний та політичний компонент. За результатами аудиту деякі проєкти насправді можуть бути закриті, деякі об'єднані, а можуть з'явитися нові, ще масштабніші проєкти, але з іншим напрямом спрямування, з іншими отримувачами та з іншою метою. За результатами аудиту буде оприлюднено, наскільки ефективно одержувачі використали допомогу від USAID', - пояснив Слобожан.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.