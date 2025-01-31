В уряду немає "плану Б", - виконавчий директор Асоціації міст України про зупинку допомоги від США
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан зазначив, що за результатами аудиту буде оприлюднено інформацію про те, наскільки ефективно одержувачі використали допомогу від USAID
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, в уряду немає "плану Б". І треба враховувати специфіку різних проєктів, і це не "Офіс простих рішень", а "попросимо у європейців". Є відповідні процедури й підходи, і проєкти USAID є трьох видів", - зауважив Слобожан.
За словами виконавчого директора Асоціації міст України, основними отримувачами допомоги USAID є органи місцевого самоврядування, а також відповідні благодійні фонди та інші організації. Це стосується укриттів і бомбосховищ, обладнання для медичних закладів, ліків, а також спеціалізованого обладнання для ветеранських хабів. Крім того, комунальна техніка, когенераційні установки та котельні. Це великий спектр напрямків. USAID також активно адаптував свої проєкти, започатковані ще з березня 2022 року. На 2024 рік планується понад $7 млрд допомоги.
"Але не вперше, коли в Україні та світі відбувається зупинка проєктів і проводиться аудит. Але слово "аудит" містить не тільки фінансовий аудит. Це ще юридичний та політичний компонент. За результатами аудиту деякі проєкти насправді можуть бути закриті, деякі об'єднані, а можуть з'явитися нові, ще масштабніші проєкти, але з іншим напрямом спрямування, з іншими отримувачами та з іншою метою. За результатами аудиту буде оприлюднено, наскільки ефективно одержувачі використали допомогу від USAID', - пояснив Слобожан.
Припинення фінансування USAID: що відомо
Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.
За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.
"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.
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