Російського актора Джигурду внесли до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України

Відповідний наказ підписав міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Російського актора Микиту Джигурду внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Зазначається, що його діяльність створює національним інтересам, державному суверенітету та територіальній цілісності України загрозу, що полягає в його активній участі в антиукраїнських заходах Росії, спрямованих на виправдання та легітимізацію збройної агресії проти України.

У листі Служби безпеки України зазначається, що Джигурда систематично відвідував окуповані українські території, порушуючи правила перетину кордону України. Своїми поїздками актор прагнув підвищити морально-психологічний стан російських військових та надавав їм матеріальну підтримку.

Згідно з інформацією СБУ, у квітні 2023-го Джигурда провів у Волновасі на Донеччині "патріотичний захід" для окупантів, а в червні 2023-го здійснив показові постріли з міномета, зазначивши, що: "Нацизм безжалостно и жестко вырезаем".

У січні 2024-го возив гуманітарну допомогу на ТОТ України для військовослужбовців РФ, а в березні того ж року передав їм партію FPV-дронів.