Це однозначно — не є добре. Тим більше зараз, в умовах війни та дефіциту ресурсів, особливо валютних.

Якщо такі є — то вони, м'яко кажучи, не зовсім компетентні.

Чи дійсно є ті, хто серйозно вважає, що Україні непотрібний зараз "зайвий" долар? Чи комусь вигідно мати більше безробітних? Чи влив недоотриманих коштів позитивно вплине на фінансові показники? Комусь не потрібні податки в Україні?

Треба не лише подякувати американському народу за підтримку, але й терміново шукати рішень стосовно компенсаторних механізмів.

Намагатися дипломатичними каналами працювати, щоб зробили для України виняток (це зараз дуже складно буде зробити, але можливо).

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Терміново вести перемовини на рівні урядових структур про заміщення донорських коштів на критичні проєкти з країнами ЄС та Євросоюзу як інституції, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Японії, інших країн.

Громадським організаціям диверсифікувати джерела підтримки, намагаючись зберегти при цьому незалежну, позапартійну позицію.