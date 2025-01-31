Про гранти: Туди, звідки підуть США, зайдуть російські та китайські гроші
Уся ця дискусія (добре це чи погано) стосовно зупинки американських програм грантової (тобто без повернення грошей) підтримки України (а це не лише USAID) не може не дивувати
Це однозначно — не є добре. Тим більше зараз, в умовах війни та дефіциту ресурсів, особливо валютних.
Чи дійсно є ті, хто серйозно вважає, що Україні непотрібний зараз "зайвий" долар? Чи комусь вигідно мати більше безробітних? Чи влив недоотриманих коштів позитивно вплине на фінансові показники? Комусь не потрібні податки в Україні?
Якщо такі є — то вони, м'яко кажучи, не зовсім компетентні.
Треба не лише подякувати американському народу за підтримку, але й терміново шукати рішень стосовно компенсаторних механізмів.
Намагатися дипломатичними каналами працювати, щоб зробили для України виняток (це зараз дуже складно буде зробити, але можливо).
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Терміново вести перемовини на рівні урядових структур про заміщення донорських коштів на критичні проєкти з країнами ЄС та Євросоюзу як інституції, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Японії, інших країн.
Громадським організаціям диверсифікувати джерела підтримки, намагаючись зберегти при цьому незалежну, позапартійну позицію.
Не треба створювати ілюзії — якщо і буде якесь поновлення фінансування проєктів (переважно для їх завершення), то не скоро.
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І те, що США зупинили так різко програми по лінії USAID, нічого їм доброго також не дасть. Туди, звідки вони вийдуть — зайдуть російські, китайські гроші та обладнання. Але це внутрішні рішення в США.
З хорошого: головне не стільки гроші, але насамперед професійні й патріотичні кадри. Сподіваюся, ті українці, кого це безпосередньо торкнеться, знайдуть рішення. Російські загарбники загартували всіх, хто залишився в Україні так, що цей виклик сприймається не як краш-тест, а просто як додаткові неприємності.
Все буде добре!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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