Сили оборони вразили командний пункт угруповання військ РФ у Курській області
31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" ЗС РФ у місті Рильськ Курської області
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У відомстві звітували, що внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника.
"Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику", - прокоментували у Генштабі, додавши, що Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.
- У ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області Росії.
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