Сили оборони вразили командний пункт угруповання військ РФ у Курській області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У відомстві звітували, що внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника.

"Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику", - прокоментували у Генштабі, додавши, що Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.