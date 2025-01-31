У Норвегії затримали судно Silver Dania, яке підозрюють у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією
Поліція Норвегії затримала судно Silver Dania, яке підозрюють у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією. Усі члени екіпажу – громадяни Росії
Про це повідомляє NRK.
Як зазначили у поліції міста Тромсе, судно зареєстроване у Норвегії і перебуває у власності країни. Запит на його затримання норвезькій поліції надіслала латвійська влада.
Судно затримали напередодні, 30 січня, увечері, а сьогодні вранці корабель прибув у порт Тромсе.
У прес-релізі поліції повідомляється, що увесь екіпаж корабля – це громадяни Росії.
Наразі на борту судна перебуває поліція, яка проводить обшуки, допити та збирає докази, зазначають у виданні.
Для довідки. Silver Dania належить судноплавній компанії Silver Sea в Бергені. Судно було побудоване у 1989 році і зареєстроване в Норвегії. Його довжина становить 113,4 метра, а ширина – 17,75 метра.
- У неділю, 26 січня з’явилася інформація, що між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель. Згодом шведська служба державної безпеки повідомила про затримання судна, яке підозрюється у пошкодженні комунікаційного кабелю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.62 Купівля 41.62Продаж 42.11
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.02
- Актуальне
- Важливе