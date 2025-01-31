У Норвегії затримали судно Silver Dania, яке підозрюють у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією

Про це повідомляє NRK.

Як зазначили у поліції міста Тромсе, судно зареєстроване у Норвегії і перебуває у власності країни. Запит на його затримання норвезькій поліції надіслала латвійська влада.

Судно затримали напередодні, 30 січня, увечері, а сьогодні вранці корабель прибув у порт Тромсе.

У прес-релізі поліції повідомляється, що увесь екіпаж корабля – це громадяни Росії.

Наразі на борту судна перебуває поліція, яка проводить обшуки, допити та збирає докази, зазначають у виданні.

Для довідки. Silver Dania належить судноплавній компанії Silver Sea в Бергені. Судно було побудоване у 1989 році і зареєстроване в Норвегії. Його довжина становить 113,4 метра, а ширина – 17,75 метра.