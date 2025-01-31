Металобаза ЮТМК - великий склад металопродукції

Металобаза ЮТМК оптова та роздрібна торгівля металопрокатом, яку вона здійснює, добре відома споживачам в Україні та за її межами завдяки високій якості пропонованої продукції, демократичним цінам та відмінному сервісу.

Що пропонує металобаза ЮТМК?

Значення виробів металопрокату неможливо переоцінити, адже вони мають неймовірну широку сферу застосування, від машинобудівних підприємств і нафтогазової промисловості до будівельної галузі. Отже, якщо ви потребуєте тих або інших прокатних виробів, що виготовляються відповідно до сучасних міжнародних стандартів, краще відразу звернутись до каталогу компанії ЮМТК – одного з найбільших промислових підприємств, що пропонує максимально широкий та різноманітний асортимент металопрокатної продукції.

У каталозі ви знайдете великий вибір:

виробів сортового металопрокату – різні види арматури, найбільш затребувані види трубної продукції – трубу зварну або безшовну, профільну та оцинковану;

допоміжних монтажних елементів – відводів, переходів, трійників;

листової прокатної продукції, в тому числі – вироби зі зносостійкої сталі Swebor, а також Hardox 450, листи металу і готові вироби – фланці сталеві;

виробів з різних видів профілю - швелери, рейка (рельс), штаба (смуга).

Як і де замовити кращий металопрокат в Україні?

Компанія "Металобаза ЮТМК" більше ніж десять років функціонує на українському ринку металопрокатної продукції, вона активно співпрацює з постачальниками та покупцями Європи. Сьогодні придбати продукцію з каталогу ЮТМК простіше, ніж будь-коли, завдяки металобазам Києва, Полтави та Дніпра.

Тут ви знайдете:

широкий асортимент металопрокату для реалізації широкого спектра виробничих або будівельно-монтажних задач;

зручний докладний каталог з цінами;

можливість замовлення додаткових послуг – порізання на вимогу покупця, а також виготовлення швидко-модульних металоконструкцій.

Для постійних клієнтів доступна система знижок, що дозволяє купувати якісну продукцію за максимально вигідними цінами, зручно та просто, з доставкою по Україні.