Наразі створюється "фінансовий тромб", що уповільнює укладання контрактів, які потрібні ЗСУ: Згурець про ситуацію навколо АОЗ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Агентство оборонних закупівель (АОЗ) - державне підприємство, яке має виконувати завдання Міноборони за вказівкою Генерального штабу, тобто забезпечувати потреби ЗСУ, які формує Генштаб, а Міноборони, в особі міністра оборони, спираючись на це державне підприємство, має виконувати плани, заплановані на закупівлю та постачання озброєнь", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, минулого року через АОЗ було закуплено озброєнь більш як на 300 мільярдів гривень. 60% з цих озброєнь було поставлено, решта буде постачатися на початку цього року. Але гроші на закупівлю озброєнь надходять порціями, поквартально. У січні вже було виділено 19 мільярдів гривень на подальше контрактування озброєнь. Ці гроші зараз не використовуються, що, звісно, створює певний "організаційно-фінансовий тромб" і уповільнює укладання контрактів, які потрібні ЗСУ.

"Тому NAUDI заявила, що ситуація є вкрай негативною, адже, по-перше, ці гроші не витрачаються, не укладаються контракти, а 80 підприємств, що забезпечують 30% постачання зброї, техніки та оснащення для ЗСУ, зараз не мають укладених контрактів. З ними, до речі, не розрахувались і за попередні періоди постачання зброї. Це наслідок бюрократичних перепон, що тривають навколо АОЗ", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що наразі Асоціація оборонних підприємств робить ставку на те, що президент втрутиться в цю справу.

"Адже дивно, що Верховний Головнокомандувач вже тривалий час ігнорує таку болючу тему, яка безпосередньо впливає на спроможність військ виконувати бойові дії на лінії фронту, що належить до сфери його компетенції й відповідальності. Сподіваюся, що ця ситуація буде розв'язана", - резюмував Згурець.

Що передувало

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель.