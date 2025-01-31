Кабмін підтримав ініціативу Міноборони щодо впровадження "пакунку пораненого"

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, "адаптивний одяг" у наборі спроєктований так, щоб його можна було легко надягати без зайвих зусиль, навіть з обмеженнями у рухах: "Це дозволить пораненим максимально зберігати самостійність у повсякденному житті".

До складу "пакунку пораненого" входять:

адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами) і штани

шкарпетки, казармені капці, рушник

шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.

Для жінок набір доповнено предметами, які враховують їхні особливі потреби: щітка для волосся, засоби гігієни, косметичні ватні диски, ватні палички та резинка для волосся.

Для лежачих пацієнтів або хворих із обмеженими можливостями до комплекту додаються спеціальна чашка для годування, адаптивна ложка-виделка та інші зручні рішення.

"Це ще один важливий крок у напрямку створення найкращих умов для відновлення та реабілітації наших поранених героїв. Продовжуємо працювати, щоб кожен захисник відчував максимальну турботу й підтримку. Життя та здоров’я воїнів – абсолютний пріоритет", - резюмував Умєров.