У Дії відновили послугу єМалятко після російської кібератаки
На порталі "Дія" 31 січня відновили послугу єМалятко, яка була тимчасово призупинена через російську кібератаку
Про це повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Найзручніша у світі можливість отримати перші документи дитини знову працює на порталі Дія. Економте час та насолоджуйтеся батьківством, а не коридорами в установах", – написав Федоров.
Він нагадав, що завдяки сервісу єМалятко батьки можуть зареєструвати народження дитини, отримати допомогу, присвоїти УНЗР та РНОКПП тощо.
- 30 січня для українців відновили можливість подання заяв про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна через агресію РФ до міжнародного Реєстру збитків через Дію.
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