У Дії відновили послугу єМалятко після російської кібератаки

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Найзручніша у світі можливість отримати перші документи дитини знову працює на порталі Дія. Економте час та насолоджуйтеся батьківством, а не коридорами в установах", – написав Федоров.

Він нагадав, що завдяки сервісу єМалятко батьки можуть зареєструвати народження дитини, отримати допомогу, присвоїти УНЗР та РНОКПП тощо.