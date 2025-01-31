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У Дії відновили послугу єМалятко після російської кібератаки

Юлія Лаврук
31 січня, 2025 п'ятниця
12:56
Технології єМалятко

На порталі "Дія" 31 січня відновили послугу єМалятко, яка була тимчасово призупинена через російську кібератаку

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Найзручніша у світі можливість отримати перші документи дитини знову працює на порталі Дія. Економте час та насолоджуйтеся батьківством, а не коридорами в установах", – написав Федоров.

Він нагадав, що завдяки сервісу єМалятко батьки можуть зареєструвати народження дитини, отримати допомогу, присвоїти УНЗР та РНОКПП тощо.

  • 30 січня для українців відновили можливість подання заяв про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна через агресію РФ до міжнародного Реєстру збитків через Дію.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дія
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