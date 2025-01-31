Мустафа Джемілєв: Майбутнє Криму - широка автономія у складі України

Про це він розповів у розмові, опублікованій на YouTube-каналі Миколи Княжицького.

“Я думаю, що 99% кримськотатарського народу підтримує це”, - додав він.

Джемілєв пригадав, що ще до окупації Криму існувало багато стереотипів щодо кримських татар, зокрема те, що вони є головною небезпекою для територіальної цілісності України.

“Крим і Україна доповнюють один одного, вони економічно, історично дуже пов'язані. Якщо не Україна, то з якою країною? Іншої альтернативи у нас немає. Туреччина далеко, через Чорне море, а ми безпосередньо тут, з Україною”, - прокоментував він.

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Разом з тим, лідер кримськотатарського народу наголосив, що це повинна бути не аморфна незрозуміла адміністративна автономія, а саме національно-територіальна, на основі міжнародно визнаного права корінного народу на самовизначення своєї батьківщини.

“Ми вже давно подали такі пропозиції. Говорили на цю тему з президентом та з іншими урядовцями. У принципі, вони погоджуються, що повинно так бути. Але поки що, на жаль, необхідних змін у Конституції не введено”, - зазначив Джемілєв.

