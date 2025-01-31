СБУ затримала депутата, підозрюваного в організації замаху на вбивство підприємця з Полтавщини

Про це повідомляє СБУ.

Щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія, якому пообіцяв 20 тис. доларів США.

Убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково "вживу", без будь-якої комунікації телефоном.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантів, коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 КК України (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство).