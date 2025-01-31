На кінофестивалі в Австралії покажуть фільм "Росіяни на війні". Українська спільнота висловила обурення

Заяву австралійська федерація українських організацій (АФУО) оприлюднила на своєму сайті.

АФУО висловила глибоке розчарування та засмучення рішенням фестивалю документального кіно "Антена" в Сіднеї продовжити показ пропагандистської стрічки "Росіян на війні", попри наполегливі заклики українсько-австралійської громади та посла України в Австралії відкликати фільм.

Документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), згідно з описом, розповідає історії російських солдатів, які "допоможуть глибше зрозуміти цю війну". Більшу частину фільму знімали на території окупованих Луганської та Донецької областей. Своєю ціллю Трофімова визначила показати світу, що російські військові не звірі, як їх зображають українські та західні медіа, а "звичайні люди у незвичайній ситуації".

"Фестиваль вирішив надати платформу для наративів, які живлять російську пропаганду. Один лише трейлер створює передумову, що "правда" буде розкрита через людські історії російських солдатів. Проте ніщо не може бути дальшим від істини", – сказала співголова АФУО Катерина Аргиру.

У заяві австралійської федерації українських організацій наголошується, що війна Росії проти України - це "жорстока окупаційна війна, яка зруйнувала наші міста, школи, лікарні та цивільну інфраструктуру".

"Українська влада наразі розслідує близько 140 тис. зареєстрованих воєнних злочинів, включаючи страти без судочинства, тортури, сексуальне насильство та примусову депортацію дітей. І все ж цей фільм прагне гуманізувати солдатів, які є членами тієї самої армії, яка скоює ці злочини. Він зображує їх стомленими, грайливими, у танці, усміхненими, навіть такими, що заводять романи зі своїми подругами. Не згадується те, що ці солдати не є невинними жертвами – вони солдати-контрактники, яким платять у три рази більше середньої російської зарплати, і які добровільно записалися в армію загарбників", - зазначила Аргиру.

Вона зауважила, що без цього контексту, а також без згадки про те, що Росія вторглась у суверенну державу, порушивши міжнародне право, і вчиняє воєнні злочини, глядачів спонукають співчувати російським солдатам як просто "звичайним людям", замість того, щоб визнавати їх активними учасниками геноцидної війни.

"Цей фільм не є самостійним викриттям — це ретельно контрольований наратив, який служить інтересам російської держави, - заявила співголова АФУО, нагадавши, що режисерка працювала на прокремлівське медіа Russia Today: - Крім того, дуже малоймовірно, щоб вона змогла перебувати з російським батальйоном на окупованій території України протягом семи місяців без дозволу міністерства оборони Росії, тому це слід розглядати як пропаганду, що підтримується державою".

Австралійська федерація українських організацій закликала фестиваль переглянути рішення про показ фільму, а всі державні органи, спонсорів фестивалю та широку австралійську спільноту виступити проти цього відбілювання воєнних злочинів РФ і вимагати скасування всіх показів "Росіян на війні".

"Організаторам фестивалю ми кажемо: це не питання мистецької свободи. Це стосується моральної відповідальності", – підсумувала Аргиру.

Фестиваль документального кіно "Антена" заснований у 2011 році. Цьогоріч він відбудеться з 7 до 16 лютого.

Що відомо про стрічку "Росіяни на війні"

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку.

Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.

12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин у канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону.

Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом з військовими, які вторглися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу.

Мінкультури внесло режисерку Анастасію Трофімову, яка зняла пропагандистську документалку "Росіяни на війні", до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України

