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Режисерка фільму "Росіяни на війні" Трофімова потрапила до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Дар'я Тарасова
16 вересня, 2024 понедiлок
19:09
Культура

Мінкультури внесло режисерку Анастасію Трофімову, яка зняла пропагандистську документалку "Росіяни на війні" (Russians at War), до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України

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Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Колишню працівницю пропагандистського каналу Russia Today, російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Причиною стало, зокрема, і створення нею документального фільму "Росіяни на війні" (Russians at War).

"Фільм поширює російську пропаганду та демонструє неприйнятну нейтральність щодо війни Росії проти України. Це пропагандистське кіно не приділяє належної уваги звірствам, скоєним Росією під час вторгнення, і не визнає їх. Фільм також просуває ідею, що ця війна є конфліктом двох братніх народів, і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні. Кожен подібний продукт, який спотворює реальність чи знімає відповідальність з агресора, є загрозою для всіх, хто бореться за свою свободу та гідність", - наголосили в Міністерстві.

Як уточнив голова профільного відомства Микола Точицький, фільм є спробою використання мистецтва як інструменту російської пропаганди. 

"Випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде російська федерація, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа. Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора. Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як всередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу", — додав міністр культури та стратегічних комунікацій.

Анастасія Трофімова стала 233-ю в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

12 вересня TIFF оголосив, що "змушений призупинити" покази фільму "Росіяни на війні", заплановані раніше на 13, 14 та 15 вересня через загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Водночас представник поліції Торонто повідомив Global News, що рішення призупинити покази  ухвалили організатори TIFF, і воно "не ґрунтувалося на жодних рекомендаціях поліції Торонто", якій невідомо про будь-які активні загрози.

Проте сьогодні стало відомо, TIFF покаже фільм "Росіяни на війні" після закриття кінофестивалю.

Що відомо про стрічку "Росіяни на війні"

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку.

Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.

12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин на канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону. 

Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви, без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом з військовими, які вторглися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу. 


 

Теги:
Кіно
пропаганда
російські фейки
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