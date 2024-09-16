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TIFF покаже фільм "Росіяни на війні" після закриття кінофестивалю

Дар'я Тарасова
16 вересня, 2024 понедiлок
16:33
Кіно

Міжнародний кінофестиваль у Торонто, який зупинив покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні" (Russians at war), анонсував сеанси після завершення заходу

Зміст

Про це повідомляє канадське видання CBC.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) проведе покази пропагандистської документальної стрічки росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war). Раніше кінофестиваль ухвалив рішення не показувати фільм з міркувань безпеки.

У неділю, 15 вересня, відбулося закриття TIFF, і тепер організатори фестивалю мають намір показати фільм. Як зазначається на сайті TIFF, два сенси заплановані на вівторок, 17 вересня, на 14:00 та 18:30 за місцевим часом.

12 вересня TIFF оголосив, що "змушений призупинити" покази фільму "Росіяни на війні", заплановані раніше на 13, 14 та 15 вересня через загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Водночас представник поліції Торонто повідомив Global News, що рішення призупинити покази  ухвалили організатори TIFF, і воно "не ґрунтувалося на жодних рекомендаціях поліції Торонто", якій невідомо про будь-які активні загрози.

Що відомо про стрічку "Росіяни на війні"

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку.

Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.

12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин на канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону. 

Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви, без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом з військовими, які вторглися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу. 

Теги:
Культура
скандал
Канада
пропаганда
російські фейки
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