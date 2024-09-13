Канадський кінофестиваль TIFF призупинив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

Про це йдеться в заяві фестивалю.

"TIFF змушений призупинити майбутні покази фільму "Росіяни на війні" в п’ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Хоча ми твердо дотримуємося нашої вчорашньої заяви, це рішення було прийнято з метою гарантування безпеки всіх гостей фестивалю, персоналу та волонтерів", – йдеться в заяві.

Організатори фестивалю додали, що це безпрецедентний крок для TIFF. Вони наголосили, що підтримують громадянський дискурс про фільми та через них, включно з розбіжностями у поглядах, а також повністю підтримуємо мирні зібрання. Проте, як додали в заяві, вони отримали звіти, які "вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик".

"Це було неймовірно важке рішення. Коли ми обираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями та принципами програмування. Ми вважаємо, що ця стрічка заслужила місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати її, коли це буде безпечно", – додали організатори.

Продюсери фільму поширили заяву, в якій зазначили, що таке рішення TIFF "розбиває їхнє серце як режисерів і громадян Канади" і є "вражаюче неканадським".

"Нашим пріоритетом як продюсерів у цьому виробництві була безпека нашого відважного режисера Анастасії Трофімової, попри те, що вона непохитно погоджувалася на ці ризики, створюючи документальний фільм. Ми припускали, що ці ризики виникнуть у Росії, а не в Канаді", – йдеться в заяві.

Продюсери додали, мовляв, це не перемога канадців, у тому числі українців. Вони наголосили, що засуджують віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд, посла України в Канаді Юлію Ковалів, генконсула України в Торонто Олега Ніколенка, Конгрес українців Канади, низку сенаторів і політичних та громадських лідерів – за те, що нібито "їхні безвідповідальні, нечесні та підбурливі публічні заяви розпалювали насильницьку ненависть, яка призвела до болісного рішення TIFF призупинити показ "Росіян на війні". Вони закликали прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо розслідувати "образу з боку суверенного уряду нашим демократичним цінностям і вільним ЗМІ".

Що відомо про стрічку "Росіяни на війні"

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку.

Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.

12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин на канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону.

Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви, без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом з військовими, які вторглися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу.