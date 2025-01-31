СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські удари по Херсону

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, для визначення координат вогневого ураження російська спецслужба завербувала 44-річну місцеву безробітну. У поле зору окупантів жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в Telegram-каналах.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру та його околиці, приховано фотографувала пункти базування Сил оборони та наносила їхні локації на гугл-карти. Крім цього вона також відслідковувала наслідки ворожих обстрілів і готувала відповідні звіти кураторам", - повідомили в СБУ.

За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, основними цілями ворога були позиції українських військ, що обороняють регіон.

"Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об'єкта", - зазначили в Службі безпеки.

У фігурантки вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.