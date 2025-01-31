СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські удари по Херсону
Співробітники СБУ затримали агентку ФСБ, яка коригувала артилерійські, дронові та авіаційні удари Росії по правобережній частині Херсонщини. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, для визначення координат вогневого ураження російська спецслужба завербувала 44-річну місцеву безробітну. У поле зору окупантів жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в Telegram-каналах.
"Щоб виконати вороже завдання, фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру та його околиці, приховано фотографувала пункти базування Сил оборони та наносила їхні локації на гугл-карти. Крім цього вона також відслідковувала наслідки ворожих обстрілів і готувала відповідні звіти кураторам", - повідомили в СБУ.
За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, основними цілями ворога були позиції українських військ, що обороняють регіон.
"Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об'єкта", - зазначили в Службі безпеки.
У фігурантки вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Служба безпеки та Національна поліція затримали двох харків'ян, яких підозрюють у наведенні російських ударів по місту, а також у наркоторгівлі.
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