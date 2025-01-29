Наводили удари РФ та розкладали "закладки" з наркотиками: СБУ затримала підозрюваних у Харкові

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваними виявилися 38-річний місцевий безробітний та його 24-річна співмешканка. У перервах між коригуванням атак жінка торгувала наркотиками через так звані закладки, які залишала по місту для своїх клієнтів.

За вказівкою російського куратора підозрювані обходили вулиці прифронтового міста, де приховано фіксували пункти базування Сил оборони, а потім направляли окупантам звіт у вигляді фото та геолокацій об’єктів.

Найбільше ворога цікавили запасні командні пункти підрозділів Збройних Сил України та СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.