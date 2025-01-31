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Головна Війна з Росією "Кризове рішення": екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий про призначення Драпатого на посаду командувача ОСУВ "Хортиця"
Ексклюзив

"Кризове рішення": екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий про призначення Драпатого на посаду командувача ОСУВ "Хортиця"

Оксана Ліховід
31 січня, 2025 п'ятниця
13:18
Війна з Росією Михайло Драпатий

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий прокоментував призначення генерал-майора Михайла Драпатого на посаду командувача ОСУВ "Хортиця"

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Перед генерал-майором Михайлом Драпатим стоїть завдання зробити так, щоб фронт не обвалився. Це призначення вже кризове. Воно показує, наскільки серйозна ситуація", - вважає Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", коли командувача всіх Сухопутних військ, а це 80% нашої армії, призначають керувати певною ділянкою фронту, це означає, що на цій ділянці справи справді погані.

"Делікатно це називається кризовий менеджмент, а взагалі - це аврал і усунення проблем. Тобто завдання перед генералом Драпатим наразі стоїть таке: запобігти розвалу фронту, бо саме ця ділянка має реальну загрозу. Його завдання - налагодити взаємодію між купою різних підрозділів, що призводить до певного хаосу в управлінні. І дуже часто немає нормальної взаємодії між підрозділами", - пояснив Дикий.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" також додав, що це кризове рішення, і лишається побажати генерал-майору Михайлу Драпатому впоратися з цим.

"Бо фактично на кону Покровськ. Його завдання - налагодити взаємодію, зацементувати там фронт, щоб він не посипався", - наголосив Дикий.

  • Президент України Володимир Зеленський доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ Михайлу Драпатому очолити стратегічне угруповання "Хортиця".




     

Теги:
Новини
військові
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Михайло Драпатий
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