"Кризове рішення": екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий про призначення Драпатого на посаду командувача ОСУВ "Хортиця"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Перед генерал-майором Михайлом Драпатим стоїть завдання зробити так, щоб фронт не обвалився. Це призначення вже кризове. Воно показує, наскільки серйозна ситуація", - вважає Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", коли командувача всіх Сухопутних військ, а це 80% нашої армії, призначають керувати певною ділянкою фронту, це означає, що на цій ділянці справи справді погані.

"Делікатно це називається кризовий менеджмент, а взагалі - це аврал і усунення проблем. Тобто завдання перед генералом Драпатим наразі стоїть таке: запобігти розвалу фронту, бо саме ця ділянка має реальну загрозу. Його завдання - налагодити взаємодію між купою різних підрозділів, що призводить до певного хаосу в управлінні. І дуже часто немає нормальної взаємодії між підрозділами", - пояснив Дикий.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" також додав, що це кризове рішення, і лишається побажати генерал-майору Михайлу Драпатому впоратися з цим.

"Бо фактично на кону Покровськ. Його завдання - налагодити взаємодію, зацементувати там фронт, щоб він не посипався", - наголосив Дикий.