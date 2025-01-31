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Набагато більший за Пентагон: Китай будує величезний військовий командний центр у Пекіні

Ксенія Золотова
31 січня, 2025 п'ятниця
12:01
Світ Китай будує величезний військовий командний центр у Пекіні

Китайські військові будують величезний комплекс у західній частині Пекіна, який, на думку розвідки США, слугуватиме воєнним командним центром, набагато більшим за Пентагон

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Про це повідомляє Financical Times з посиланням на нинішніх і колишніх американських чиновників.

Супутникові зображення, отримані Financial Times, які вивчає американська розвідка, показують будівельний майданчик площею близько приблизно 6,07 км² за 30 км на південний захід від Пекіна з глибокими ямами, які, за оцінками військових експертів, розмістять великі тверді бункери для захисту китайських військових лідерів під час будь-якого конфлікту, включаючи потенційну ядерну війну.

Декілька нинішніх і колишніх офіційних осіб США заявили, що розвідка уважно стежить за місцем, яке стане найбільшим у світі військовим командним центром — принаймні в 10 разів більше Пентагону.

Згідно з оцінкою супутникових знімків, отриманих FT, велике будівництво розпочалось у середині 2024 року. Троє знайомих із ситуацією людей сказали, що аналітики розвідки назвали проєкт "Пекінським військовим містом".

"Якщо буде підтверджено, цей новий вдосконалений підземний командний бункер для військового керівництва, включаючи президента Сі як голову Центральної військової комісії, сигналізує про намір Пекіна створити не тільки звичайні сили світового класу, а й передовий потенціал для ведення ядерної війни", — сказав колишній керівник відділу аналізу Китаю ЦРУ Денніс Уайлдер.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що "не в курсі деталей", але підкреслило, що Китай "відданий шляху мирного розвитку та політики, яка має оборонний характер".

Хоча на місці не було видимої військової присутності, були знаки, які попереджали про заборону літати безпілотникам або робити фотографії. Охоронці біля одних воріт різко сказали, що вхід заборонено і відмовилися говорити про проєкт. Доступ до задньої частини проєкту заблоковано КПП. Охоронець сказав, що громадськість не може отримати доступ до популярних пішохідних і туристичних зон поблизу місця, яке місцевий продавець назвав "військовою територією". 

Один колишній високопоставлений чиновник розвідки США сказав, що хоча нинішня штаб-квартира НВАК у центрі Пекіна була відносно новою, вона не була розроблена як безпечний центр бойового управління.

"Китайські лідери можуть вважати, що новий об’єкт забезпечить більший захист від американських боєприпасів, що руйнують бункери, і навіть від ядерної зброї", – додав колишній співробітник розвідки.

Один китайський дослідник, знайомий із зображеннями, сказав, що це місце має "всі ознаки чутливого військового об’єкта", включаючи міцний залізобетон і глибокі підземні тунелі.

  • Китай розпочав будівництво великого дослідницького центру термоядерного синтезу в місті Мяньян на південному заході країни. Цей проєкт має потенціал не тільки для розвитку технологій виробництва електроенергії, але й для вдосконалення ядерної зброї.
Теги:
Новини
Китай
США
Військові новини
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