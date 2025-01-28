Китай будує дослідницький центр термоядерного синтезу: Reuters показав супутникові знімки
Китай розпочав будівництво великого дослідницького центру термоядерного синтезу в місті Мяньян на південному заході країни. Цей проєкт має потенціал не тільки для розвитку технологій виробництва електроенергії, але й для вдосконалення ядерної зброї
Про це інформує Reuters.
Супутникові знімки свідчать про наявність чотирьох відсіків, призначених для лазерних структур, а також центрального експериментального блоку, де розташовані камери з ізотопами водню.
Декер Евелет, дослідник з американської незалежної дослідницької організації CNA Corp. зазначив, що потужні лазери будуть об'єднувати ці ізотопи для виробництва енергії.
Цей новий центр, як стверджує Евелет, нагадує Національний запальний комплекс (NIF) у Каліфорнії, який у 2022 році досяг значних успіхів у термоядерному синтезі. За його оцінкою, новий експериментальний відсік в Китаї приблизно на 50% більший за аналогічний відсік на NIF.
"Будь-яка країна, що має об'єкт типу NIF, може і, ймовірно, буде підвищувати свою впевненість і вдосконалювати існуючі зразки зброї, а також сприяти розробці майбутніх зразків бомб без випробування самої зброї", - додав Вільям Альберк, аналітик з ядерної політики в Центрі Генрі Л. Стімсона.
На запити журналістів з приводу цього проєкту міністерство закордонних справ Китаю перенаправло Reuters до "компетентного органу", в той час як міністерство науки і технологій Китаю від коментарів відмовилось.
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