Китай будує дослідницький центр термоядерного синтезу: Reuters показав супутникові знімки

Про це інформує Reuters.

Супутникові знімки свідчать про наявність чотирьох відсіків, призначених для лазерних структур, а також центрального експериментального блоку, де розташовані камери з ізотопами водню.

Декер Евелет, дослідник з американської незалежної дослідницької організації CNA Corp. зазначив, що потужні лазери будуть об'єднувати ці ізотопи для виробництва енергії.

Цей новий центр, як стверджує Евелет, нагадує Національний запальний комплекс (NIF) у Каліфорнії, який у 2022 році досяг значних успіхів у термоядерному синтезі. За його оцінкою, новий експериментальний відсік в Китаї приблизно на 50% більший за аналогічний відсік на NIF.

"Будь-яка країна, що має об'єкт типу NIF, може і, ймовірно, буде підвищувати свою впевненість і вдосконалювати існуючі зразки зброї, а також сприяти розробці майбутніх зразків бомб без випробування самої зброї", - додав Вільям Альберк, аналітик з ядерної політики в Центрі Генрі Л. Стімсона.

На запити журналістів з приводу цього проєкту міністерство закордонних справ Китаю перенаправло Reuters до "компетентного органу", в той час як міністерство науки і технологій Китаю від коментарів відмовилось.