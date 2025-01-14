Китай збудував криголамний військовий флот: експерт Лакійчук про боротьбу за Арктику

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вже давно розміри арктичного сектора не визначають роль держави в боротьбі за Арктику. На відміну від усіх арктичних держав, Китай за останні 10 років збудував військовий криголамний флот, який уже включає близько пів десятка нецивільних криголамів. Вони входять до складу Народно-визвольної армії Китаю та мають очевидну мету - домінування в Арктиці", - зауважив Лакійчук.

За словами експерта, Китай, попри те, що не належить до приарктичних держав, діятиме інакше, домагаючись свободи судноплавства для свого флоту в Арктичній зоні.

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"До речі, першими конкурентами для США виступають Росія та Китай. У тих випадках, коли зачіпаються інтереси Китаю, він діє жорстко, подібно до політики Трампа. Це і стане першим актом "арктичної драми", - додав Лакійчук.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією майбутнього президента Дональда Трампа.