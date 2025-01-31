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Financial Times: Китай будує новий величезний військовий командний центр у Пекіні

Анна Фечан
31 січня, 2025 п'ятниця
13:43
Світ Китай

Комплекс буде більшим за Пентагон і міститиме бомбосховища для вищого керівництва, кажуть американські чиновники

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Про це йдеться в статті Financial Times, переклад якої наводить Еспресо. 

За словами нинішніх і колишніх американських урядовців, китайські військові будують на заході Пекіна величезний комплекс, який, на думку американської розвідки, слугуватиме командним центром воєнного часу, набагато більшим, ніж Пентагон.

Супутникові зображення, отримані Financial Times, які наразі вивчаються американською розвідкою, показують будівельний майданчик площею близько 1 500 акрів, розташований за 30 км на південний захід від Пекіна, з глибокими вирвами, в яких, за оцінками військових експертів, будуть розміщені великі, міцні бункери для захисту китайських військових лідерів під час будь-якого конфлікту - зокрема потенційно, ядерної війни.

Кілька нинішніх і колишніх американських посадовців заявили, що розвідка уважно стежить за об’єктом, який стане найбільшим у світі військовим командним центром — щонайменше в 10 разів більшим за Пентагон.

Згідно з аналізом супутникових знімків, отриманих Financial Times, масштабне будівництво розпочалося в середині 2024 року. Троє осіб, знайомих із ситуацією, повідомили, що деякі аналітики розвідки назвали цей проєкт "Пекінське військове місто".

Будівництво ведеться на тлі розробки Народно-визвольною армією Китаю нової зброї та проєктів до її столітнього ювілею у 2027 році. За даними американської розвідки, президент Сі Цзіньпін також наказав НВАК до того часу бути готовою до нападу на Тайвань. 

Крім того, НВАК швидко розширює свій ядерний арсенал і працює над кращою інтеграцією різних видів військ. Військові експерти вважають, що саме недостатня взаємодія є однією з найбільших слабких сторін НВАК у порівнянні зі Збройними силами США.

"Якщо це підтвердиться, цей новий розвинений підземний командний бункер для військового керівництва, включаючи президента Сі, як голову Центральної військової комісії, сигналізує про намір Пекіна створити не лише військо світового класу, але й вдосконалений потенціал для ведення ядерної війни", - сказав Деніс Уайлдер, колишній керівник аналітики Китаю в ЦРУ. 

Директор Національної розвідки, який очолює спільноту розвідки США, не коментував цей проєкт. Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що "не знає деталей", але підкреслило, що Китай "відданий шляху мирного розвитку та оборонній політиці, яка надає пріоритет безпеці та захисту країни".

Ренні Бабіарз, колишній аналітик зображень у Національному агентстві геопросторової розвідки, який аналізував зображення цієї місцевості, сказав, що там працюють принаймні 100 кранів на площі п’яти квадратних кілометрів для розробки підземної інфраструктури.

"Аналіз зображень свідчить про будівництво кількох ймовірних підземних об'єктів, з’єднаних можливими підземними переходами, хоча для кращої оцінки цієї будови потрібні додаткові дані та інформація", — сказав Бабіарз, який наразі є віцепрезидентом з аналітики та операцій в AllSource Analysis, групі компаній, що займається геопросторовим аналізом.

На початку цього місяця на ділянці в західному Пекіні велися активні будівельні роботи, на відміну від більшості великих будівельних проєктів в Китаї, де зараз триває криза у секторі нерухомості. Не було виставкових залів, які зазвичай асоціюються з проєктами комерційної нерухомості. Незвично для комерційного проєкту, що в інтернеті немає жодних офіційних згадок про будівельний майданчик китайською мовою.

Хоча на майданчику не було видимої військової присутності, були знаки, що застерігають від польотів дронів або фотографування. Охоронці на одній із брам різко заявили, що вхід заборонений і відмовилися коментувати проєкт. Один з керівників, який покидав будівельний майданчик, також відмовився коментувати проєкт.

Доступ до задньої частини майданчика було заблоковано контрольно-пропускним пунктом.  Охоронець сказав, що громадськість не може отримати доступ до популярних пішохідних і туристичних зон поблизу майданчика, який місцевий власник магазину назвав "військовою зоною". 

Один колишній високопоставлений співробітник американської розвідки сказав, що хоча нинішня штаб-квартира НВАК в центрі Пекіна є досить новою, вона не була розроблена як безпечний центр для військового керівництва.

"Головний захищений командний центр Китаю знаходиться на Західних пагорбах, на північний схід від нового об'єкта, і був побудований десятки років тому в розпал холодної війни", - сказав колишній чиновник. Розмір, масштаб і частково підземні характеристики нового об'єкта свідчать про те, що він замінить комплекс у Західних пагорбах як основний командний центр воєнного часу".

"Китайські лідери можуть оцінювати новий об'єкт як такий, що забезпечить більший захист від американських протибункерних боєприпасів і навіть від ядерної зброї", - додав колишній співробітник розвідки. "Він також може містити більш досконалі й безпечні засоби зв'язку і мати місце для розширення можливостей і місій НВАК".

Один китайський дослідник, знайомий із зображеннями, сказав, що об'єкт має "всі ознаки секретного військового об'єкта", в тому числі надміцний бетон і глибокі підземні тунелі.

"Майже в 10 разів більший за Пентагон, цей об'єкт відповідає амбіціям Сі Цзіньпіна перевершити США", — сказав дослідник. "Ця фортеця має лише одну мету — бути бункером на випадок кінця світу для дедалі більш розвиненої та потужної армії Китаю".

Будівництво цього об'єкта відбувається на тлі багаторічної реконструкції західних околиць Пекіна. Однак в Китаї з'явилися спекуляції щодо того, чому в районі Цінлунху руйнують будинки.

В одному з дописів на Baidu Zhidao, китайському аналогу Quora, один користувач написав: "Вони збираються будувати китайський Пентагон у Цінлунху?"

Дві особи, близькі до міністерства оборони Тайваню, також повідомили, що, здається, НВАК будує новий командний центр, хоча деякі експерти сумніваються, чи підходить ця місцевість для підземних бункерів.

"Ця територія набагато більша, ніж звичайний військовий табір або військове училище, тому можна лише припустити, що це місце для адміністративної організації або великої навчальної бази", - сказав Хсу Єн-Чі, науковий співробітник аналітичного центру “Рада стратегічних і військових досліджень” у Тайбеї.

Теги:
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Новини
Суспільство
Китай
Пентагон
США
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