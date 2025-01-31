Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги на €198 млн
Президент Фінляндії Александер Стубб у п'ятницю, 31 січня, схвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги майже на €200 млн
Про це повідомило міністерство оборони країни.
"Цей пакет, вартістю майже 200 мільйонів євро, був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на лінії фронту. Не можна допустити, щоб ця підтримка ослабла, навпаки, вона має бути ще більше посилена саме в цей момент", – зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодні деталі щодо точного змісту та термінів доставки у фінському міністерстві не розголошують.
У відомстві також додали, що загальна вартість оборонного обладнання, яке Фінляндія надала Україні, наразі становить €2,5 млрд.
- Минулого тижня стало відомо, що Фінляндія підготувала 27-й пакет військової допомоги Україні.
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