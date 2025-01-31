Ізраїль отримав список імен заручників, яких ХАМАС звільнить 1 лютого
У п'ятницю, 31 січня, Ізраїль повідомив про отримання списку імен заручників, яких ХАМАС має намір звільнити 1 лютого
Про це повідомляє The Times of Israel.
Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу оприлюднила відомості про імена заручників будуть після ретельної перевірки даних та інформування їхніх родин.
Так, серед заручників, яких мають звільнити 1 лютого, Офер Кальдерон, Кіт Сігел і Ярден Бібас.
Кіт Сігел, 65-річний громадянин США з Північної Кароліни, був захоплений разом із дружиною Авівою під час нападу на кібуц Кфар-Аза. Авіву звільнили в листопаді 2023 року.
54-річний Офер Кальдерон разом зі своїми двома дітьми, Ерезом і Сахаром, був викрадений 7 жовтня з кібуцу Нір-Оз. Його діти були звільнені під час останнього перемир'я.
35-річний Ярден Бібас був викрадений окремо від своєї дружини і дітей, Ширі, Аріеля і Кфіра, які також були вивезені з кібуца Нір-Оз. ХАМАС стверджує, що Ширі і двоє хлопчиків були вбиті в полоні. Ізраїль офіційно не підтвердив їхню смерть, але висловив "серйозну стурбованість" їхньою долею. Ярден був поранений під час викрадення.
- У четвер, 30 січня, розпочався другий обмін полоненими між Ізраїлем та ХАМАС, під час якого звільнили 110 палестинських в'язнів, трьох ізраїльських і п'ятьох тайських заручників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.3Продаж 44
- Актуальне
- Важливе