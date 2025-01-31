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Ізраїль отримав список імен заручників, яких ХАМАС звільнить 1 лютого

Марія Науменко
31 січня, 2025 п'ятниця
15:52
Світ єврейська громада україни

У п'ятницю, 31 січня, Ізраїль повідомив про отримання списку імен заручників, яких ХАМАС має намір звільнити 1 лютого

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу оприлюднила відомості про імена заручників будуть після ретельної перевірки даних та інформування їхніх родин.

Так, серед заручників, яких мають звільнити 1 лютого, Офер Кальдерон, Кіт Сігел і Ярден Бібас.

Кіт Сігел, 65-річний громадянин США з Північної Кароліни, був захоплений разом із дружиною Авівою під час нападу на кібуц Кфар-Аза. Авіву звільнили в листопаді 2023 року.

54-річний Офер Кальдерон разом зі своїми двома дітьми, Ерезом і Сахаром, був викрадений 7 жовтня з кібуцу Нір-Оз. Його діти були звільнені під час останнього перемир'я.

35-річний Ярден Бібас був викрадений окремо від своєї дружини і дітей, Ширі, Аріеля і Кфіра, які також були вивезені з кібуца Нір-Оз. ХАМАС стверджує, що Ширі і двоє хлопчиків були вбиті в полоні. Ізраїль офіційно не підтвердив їхню смерть, але висловив "серйозну стурбованість" їхньою долею. Ярден був поранений під час викрадення.

  • У четвер, 30 січня, розпочався другий обмін полоненими між Ізраїлем та ХАМАС, під час якого звільнили 110 палестинських в'язнів, трьох ізраїльських і п'ятьох тайських заручників.
Теги:
Новини
політика
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Сектор Гази
Хамас
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