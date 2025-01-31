У Скадовську окупанти проводять обшуки місцевих, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє "Жовта стрічка".

За словами активістів руху, військові РФ та представники окупаційної адміністрації шукають у населення човни та катери.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що російські військові та представники окупаційної адміністрації шукають у гаражах місцевих мешканців човни та катери", - йдеться в матеріалі.