У Скадовську окупанти проводять обшуки місцевих, - "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області та навколишніх селах російські загарбники проводять обшуки місцевих: шукають човни й катери
Про це повідомляє "Жовта стрічка".
За словами активістів руху, військові РФ та представники окупаційної адміністрації шукають у населення човни та катери.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що російські військові та представники окупаційної адміністрації шукають у гаражах місцевих мешканців човни та катери", - йдеться в матеріалі.
- 2 січня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Лазурному Херсонської області росіяни скаржаться на різке збільшення зламаної техніки, яку доставляють на ремонтну базу. Партизани зазначають, що це може бути пов'язано з саботажем.
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