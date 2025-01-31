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СБУ відкрила кримінальне провадження через розголошення держтаємниці після статті УП про висловлювання Буданова

Марія Науменко
31 січня, 2025 п'ятниця
18:17
Кримінал

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про розголошення державної таємниці після публікації "Української правди", в якій цитували висловлювання керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, зроблені на закритій зустрічі у Верховній Раді

Зміст

Про це інформує Українська правда.

Згідно з інформацією пресслужби СБУ, провадження було відкрите 28 січня і стосується осіб, яким було довірено конфіденційні відомості під час засідання, яке проходило під грифом "таємно". 

"Досудове розслідування триває і здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального Кодексу України", – зазначили в СБУ.

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Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва висловила свою позицію з цього приводу, підкресливши, що редакція діє відповідно до закону та дотримується професійних стандартів журналістики. 

 "Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось  професійних стандартів журналістики. УП, як і завжди, стоїть на захисті  своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова  та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства.  "Українська правда" залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу", - наголосила вона.

Що передувало

Видання "Українська правда" повідомило з посиланням на народного депутата про подробиці нещодавньої закритої зустрічі в Раді. За словами депутата, на цю нараду керівники парламенту і фракцій запросили командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні. Під час зустрічі, зокрема, начебто йшлося про те, що нинішній стан економіки, стосунків із сусідами й партнерами та динаміки на фронті ставить питання про запас міцності, який має країна.

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", – процитувало видання депутата.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що поширена в засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України з закритого засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
журналісти
СБУ
Війна з Росією
ГУР
Кирило Буданов
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